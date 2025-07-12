Sabiha Gökçen Havalimanı 15 Temmuz\'u özel ışıklandırmayla kutlayacak

15 TEMMUZ Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi özel bir ışıklandırmayla kırmızı beyaz renklerine bürünecek. Ayrıca havalimanının terminal bölümü ise Türk bayraklarıyla donanacak.

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır, " 15 Temmuz, zifiri karanlık bir gecede böcek gibi saklandıkları yerlerden çıkan FETÖ hainlerinin yerle bir oldukları gecenin adıdır. 15 Temmuz, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde yüce milletimizin cesareti ve yüreğiyle Türkiye'nin şanlı tarihine gururla işlenmiş bir destanın sabahıdır. 15 Temmuz, vatan safında omuz omuza verip karanlığa galebe çalanların hikayesidir. 15 Temmuz, Türkiye'nin geçilmez olduğunun tüm dünyaya gür bir sesle duyurulduğu gündür. Aziz milletimizin kahramanlık destanı yazarak, hain terör örgütü FETÖ'nün planlarını yerle yeksan ettiği 15 Temmuz'un 9. yılında, tüm aziz şehitlerimizi rahmet, şükran ve özlemle, kahraman gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum" dedi.