Saç Ekiminde Şüpheli Ölüm: Soruşturma Başlatıldı

İngiltere'den gelen Martyn James Latchman'ın saç ekimi sonrası fenalaşarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesi üzerine İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünce soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Türkiye'ye gelen 38 yaşındaki Latchman, saç ekimi için Beşiktaş'taki bir merkeze başvurdu. Burada işleme alınan Latchman, ekim sonrası fenalaştı.

Latchman, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Güvenlik güçlerince vakanın şüpheli ölüm olarak değerlendirilmesi üzerine İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince klinikte denetim yapılarak, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.