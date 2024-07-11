Saçına kalpak formu vermek için her gün ayna karşısında 1 saat uğraşıyor - Son Dakika
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Saçına kalpak formu vermek için her gün ayna karşısında 1 saat uğraşıyor

Eskişehir'de döküldükten sonra kullandığı ürünle çıkan daha sert saçına 'kalpak' formu veren 56 yaşındaki Çetin Sokulgan, çevresinin dikkatini çekiyor. Bu şekli çok sevdiğini belirten Sokulgan, 1 saatini ayna karşısında geçirdiğinin altını çizdi.

11.07.2024 20:37
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Saçına kalpak formu vermek için her gün ayna karşısında 1 saat uğraşıyor

Bu saç şeklini gören şaşırıyor

Çetin Sokulgan:

"Spreyle, jöleyle ve arkadaşların yardımıyla yapımı günlük 1 saatimizi almakta"

"Bu model tesadüfen ortaya çıktı, sert bir dokusu var"

"Saçımı Atatürk'ün kalpağına benzetiyorlar"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de döküldükten sonra kullandığı ürünle çıkan daha sert saçına 'kalpak' formu veren 56 yaşındaki Çetin Sokulgan, çevresinin dikkatini çekiyor. Bu şekli çok sevdiğini belirten Sokulgan, 1 saatini ayna karşısında geçirdiğinin altını çizdi.

Eskişehir'de yaşayan 56 yaşındaki Çetin Sokulgan'ın saç şeklinin çevresinin dikkatini çekiyor. 2010 yılında memleketi Sivas'tan Eskişehir'e geldiğinde saçları dökülmeye başlayan Sokulgan, saç çıkarması için çeşitli ürünler kullandı. Saçları sert çıkan Çetin Sokulgan, yaklaşık 4 yıl önce saçlarına şekil verirken kalpağa benzer bir modeli keşfetti. 4 yıldır kalpağı veya bir şapkayı andıran saçını her gün özenle şekillendiren Sokulgan'ın, gelen olumsuz yorumlara rağmen kendini böyle beğendiğini belirtti. 56 yaşındaki adam, sert dokulu saçını mümkün olduğunca böyle kullanacağını ifade etti. Öyle ki Çetin Sokulgan saçının şeklinden ötürü Kalpaklı olarak anılıyor.

"Yapımı günlük 1 saatimizi almakta"

Saçlarına verdiği şekil hakkında Çetin Sokulgan, "Gençliğimden beri saçlara bakımı seven bir insanım. Çalıştığım için daha sonradan saçlarım dökülmeye başladı. Döküldükten sonra 2010 yılında Eskişehir'e geldim. Bu berber arkadaşlarla tanıştık. Pandemiden sonra da saçımı yaparken bu model tesadüfen ortaya çıktı. Sert bir dokusu var. Spreyle, jöleyle ve arkadaşların yardımıyla yapımı günlük 1 saatimizi almakta" dedi.

"Her gün de böyle bakımlı gezmeyi seviyorum"

Gelen olumsuz bazı yorumları umursamadığın ve böyle mutlu olduğunu söyleyen 56 yaşındaki Sokulgan şöyle devam etti;

"Her gün de böyle bakımlı gezmeyi seviyorum. Kendim için yapıyorum, hiç kimse için değil. Birileri beni beğensin, takdir etsen diye değil, kendimi hoş görüyorum. Kendimi seviyorum ve onu da yapıyorum. Saçımı en çok Atatürk'ün kalpağına benzetiyorlar. Bazı yaşlı insanlar, 'Her gün bununla nasıl uğraşıyorsun?' diyorlar. Her gün uğraşıyoruz işte, yapıyoruz. Sadece fırçayla, fön makinesiyle, spreyle ve jöleyle yapıyorum. Aynı zamanda topik de kullanıyoruz. Topik bizim en büyük yardımcımız. Gençler genelde beğeniyorlar ama 50-60 yaşın üstündekiler 'Bu nasıl bir saç tipi?' gözüyle bakarak, 'Değiştir, kestir' diyorlar"

" Türkiye'de de örneğinin olduğunu zannetmiyorum"

Çetin Sokulgan'un saç şekli hakkında konuşan berberi Eyüp Yanık, "İlk tanıştığımız zamanlarda böyle değildi. Döküldükçe saç şekli biraz değişti. Kişisel bakımlarını biz yapıyoruz, saç tasarımını da kendisi hallediyor. Daha önceden böyle bir saç stili görmedim, ilk defa görüyorum. Biz sadece kırıklarını alıyor ve saç bakımıyla ilgileniyoruz. Çok zor ve iddialı bir saç. Türkiye'de de örneğinin olduğunu zannetmiyorum. Çetin abi, bu saça sahip tek insan. Kimisi ona kalpaklı diyor, kimisi de yakışıyor ya da yakışmıyor diyor. Öyle değişik tepkiler var" ifadecilerini kullandı.

Kaynak: İHA

Eskişehir, Güzellik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Saçına kalpak formu vermek için her gün ayna karşısında 1 saat uğraşıyor - Son Dakika

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