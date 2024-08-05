Sadakataşı Derneği, İsrail'in soykırımına maruz kalan Gazze'ye yardım ulaştırıyor

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Sadakataşı Derneği, İsrail'in soykırımına maruz kalan Gazze'ye yardım ulaştırmaya devam ediyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılar nedeniyle zor durumda olan Gazze halkına düzenli olarak insani yardım ulaştırılıyor.

Sadakataşı Derneği, bölgede bulunan gönüllü ekipleri aracılığıyla Gazze'nin Han Yunus, Refah, Tel es-Sultan ve Deyr el-Belah bölgelerinde yaşayan 4 bin 200 aileye su, un, gıda kolisi ve hijyen paketi dağıtımı gerçekleştirdi.

Bölgede 2 bin çocuk maması da dağıtan ekipler, bölgede 10 bin kişinin günlük sıcak yemek ihtiyacını karşılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal, Gazze halkına yardım ulaştırmak için tüm güçleriyle çalıştıklarını, yardımların kesintisiz süreceğini ifade etti.