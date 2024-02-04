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Sadakataşı Derneği, Lübnan'daki Filistinli mültecilere yardımlarda bulundu - Son Dakika
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Sadakataşı Derneği, Lübnan'daki Filistinli mültecilere yardımlarda bulundu

Sadakataşı Derneği, Lübnan\'daki Filistinli mültecilere yardımlarda bulundu

Sadakataşı Derneği, Lübnan'daki Filistinli bin mülteci aileye gıda, battaniye, yatak ve temizlik malzemelerinden oluşan yardımlar sağladı. Dernek Genel Başkanı Kemal Özdal, yardımların dağıtıldığı mülteci kamplarından birinde açıklamalarda bulunarak, Filistinlilere yapılan saldırılar ve insani krizlerin devam ettiğini belirtti. Ayrıca, Lübnanlı sivillere de yardım faaliyetlerinin gerçekleştirildiği ifade edildi.

04.02.2024 15:17  Güncelleme: 15:19
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Sadakataşı Derneği, Lübnan'daki Filistinli bin mülteci aileye yetecek kadar gıda, battaniye, yatak ve temizlik malzemelerinden oluşan yardımlarda bulundu.

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, AA muhabirine, yardımların dağıtıldığı mülteci kamplarından biri olan Beyrut'taki Burc el Baracna'da açıklamalarda bulundu.

İsrail'in tarihin en büyük katliamlarından birisini işlediği Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının 120. gününde olduklarını hatırlatan Özdal, şöyle devam etti:

"Filistin topraklarının işgal edilişinin 27 bin 640'ıncı günündeyiz. Bir taraftan Filistinlilere Gazze'de yapılan insanlık tarihinin en büyük katliamlarından bir tanesi yaşanmaya devam derken; UNRWA'nın mültecilere yapmış olduğu insani yardımları durdurma kararı ile birlikte hem Gazze hem de Filistinli mültecilerin 75 yıla aşkındır yaşadığı Lübnan- Suriye ve Ürdün gibi ülkelerde insani kriz baş göstermeye başlamış durumda."

Sadakataşı olarak Lübnan'daki Filistinli mültecilere yönelik 14 yıldır yardım faaliyetlerinde bulunduklarını dile getiren Özdal, "Bu çerçevede kuzeyden güneye kadar Filistinli mültecilerin yaşamış olduğu kamplarda gıda yardımı, battaniye, yatak ve temizlik malzemelerinden oluşan bin aileye 65 bin avroluk yardımı dağıtmış olacağız." dedi.

Özdal, özellikle İsrail ve Lübnan sınırında yaşanan çatışmalardan dolayı yerinden olan Lübnanlı sivillere yönelik de yardım faaliyetleri gerçekleştirdiklerini, 80 bini aşkın yerinden olan sivillerin durumuna daha da yoğunlaşacaklarını belirtti.

Kaynak: AA

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