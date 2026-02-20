Sadakataşı Derneği'nden Beyrut'ta İftar

Sadakataşı Derneği, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Filistinli mültecilerin bulunduğu kampta yetim aileleri için iftar programı düzenledi.
Ramazan çalışmaları için Lübnan'da bulunan Sadakataşı Derneği ekipleri Beyrut'taki Filistin Mülteci Kampı Burc el-Beracine gitti.
Sadakataşı tarafından kampta yetim ailelerinden oluşan 100 kişiye iftar verildi.
Sadakataşı Derneği ekipleri ayrıca kamptaki 100'den fazla aileye gıda kolileri dağıttı.
