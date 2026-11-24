Libya'nın doğusundaki Libya Ulusal Ordusu Komutan Yardımcısı Saddam Hafter, Doha ziyareti kapsamında Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı Suud bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi.

Katar Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Al Sani, başkent Doha'yı ziyaret eden Hafter ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Görüşmede, tarafları ilgilendiren ortak meselelerin yanı sıra işbirliğinin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi imkanları ele alındı.

Görüşmeye her iki taraftan üst düzey askeri yetkililer de katıldı.