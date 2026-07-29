Sadr'dan İran'a Yakın Milislere Sert Eleştiri - Son Dakika
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Sadr'dan İran'a Yakın Milislere Sert Eleştiri

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Iraklı Şii lider Sadr, İran'a yakın milis grupları 'başıboş' olarak nitelendirerek kınadı.

Iraklı Şii lider Mukteda es-Sadr, ülkedeki İran'a yakın milis grupları "başıboş" ve "küstah" şeklinde nitelendirerek, bu grupları Irak'ı sonuçsuz bir savaşa sürüklemeye çalışmakla suçladı.

Irak basınında yer alan haberlere göre Sadr, Irak'ta bulunan İran'a yakın gruplara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Irak'ı "kutsalların toprağı" ve "Şiiliğin merkezi" olarak tanımlayan Sadr, İran'a yönelik saldırılarda Irak topraklarının kullanılmadığını ve bu nedenle İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun da Irak'ı hedef almaması gerektiğini ifade etti.

Irak'taki milis grupların çevre ülkelere yönelik eylemlerine de değinen Sadr, "Aynı şekilde, (Irak'taki) başıboş milisler de Arap (Basra) Körfezi ülkelerindeki kardeşlere, kutsal topraklarımızı hedef almaları için bir bahane vermemelidir." ifadelerini kullandı.

Herkesin kardeşlik ve barış ruhuyla hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Sadr, ABD ve İsrail'in "kardeşleri birbirine düşürmeye çalıştığını" belirterek buna fırsat verilmemesi çağrısında bulundu.

Sadr, şunları kaydetti:

"Kutsal Irak topraklarının hangi ülke veya tarafın eliyle olursa olsun hedef alınmasını kınıyorum.

Aynı zamanda Irak'ı sonuçsuz bir savaşa sürüklemeye çalışan küstah milislerin eylemlerini de kınıyorum. Irak hükümetini güvenliği sağlamaya, egemenliği tesis etmeye, Irak halkının ve kutsallarının selameti için ciddiyetle çalışmaya ve iğrenç mezhepsel hurafelere kapılmamaya çağırıyorum."

Irak halkının "barışa muhtaç" olduğunu vurgulayan Sadr, Irak'ın "tüm imkanlarını ve onurunu tüketen savaşların" artık olmaması gerektiğini ifade etti.

Uyuyan terör hücrelerine karşı da dikkatli olunması çağrısında bulunan Sadr, "Onlar, kutsal Irak'ın güvenliğini sarsmak için mezhepçiliği bir bahane olarak kullanacaklardır." ifadesine yer verdi.

Iraklı Şii lider Sadr, komşu ülkelere de barış ve esenlik çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

Dış Politika, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sadr'dan İran'a Yakın Milislere Sert Eleştiri - Son Dakika

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