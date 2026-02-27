İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa Görevine İade Edildi

(ANKARA)-CHP Genel Başkan Yardımcısı Evrim Rızvanoğlu, görevinden uzaklaştırılan İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'nın görevine iade edildiğini açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyonda gözaltına alındıktan sonra hakkında verilen ev hapsi cezası 210 gün sonra kaldırılan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürü Şafak Başa görevine iade edildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti.

"İftira ve kumpasla görevinden uzaklaştırılan İSKİ'nin Saygıdeğer Genel Müdürü Sayın Şafak Başa görevine iade edilmiştir. Geç de olsa kamu vicdanı rahatlamıştır."