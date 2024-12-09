Şafak Tavkul Anma Etkinliği Düzenleniyor

Güncel

Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM), İBB Beyoğlu Sineması'nda sanatçı Şafak Tavkul'u anma etkinliği düzenleyecek.

Birlikten yapılan açıklamada, Tavkul'un birliğin kurucularından biri olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Değerli animatör, ressam Şafak Tavkul hem meslek birliğimizde hem uluslararası İpekyolu Film Festivali kapsamında pek çok atölye düzenleyerek animasyon film yapımına ilişkin deneyimini katılımcılarla paylaştı ve değişik eğitim kurumlarında çalışarak pek çok öğrenci yetiştirdi. Şafak Tavkul, ülkemizin kültür sanat ortamının ayrılmaz bir parçası, usta bir ressam, çizer ve animatördü. 2021 yılında kaybettiğimiz değerli sanatçımızı aramızdan ayrılışından bu yana Uluslararası İpekyolu Film Festivali kapsamında dostları, öğrencileri ve seyircilerimizin katılımıyla saygı ve özlemle anıyoruz. Uluslararası İpekyolu Film Festivali animasyon ödülleri Şafak Tavkul adına veriliyor."

Sanatçının eşi Çiğdem Tavkul'un da katılacağı "Bir Ustanın Ardından-Şafak Tavkul" anma etkinliği, 14 Aralık saat 13.00'te başlayacak.