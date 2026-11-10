Saffet Sancaklı, eski milli sporculara ömür boyu ücretsiz stat giriş kartı istedi - Son Dakika
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Saffet Sancaklı, eski milli sporculara ömür boyu ücretsiz stat giriş kartı istedi

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Saffet Sancaklı, eski milli sporculara ömür boyu ücretsiz stat giriş kartı istedi
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MHP'li Sancaklı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda eski milli sporculara ömür boyu ücretsiz stat giriş kartı istedi. Sancaklı, önce A Milli Futbol Takımı'nda forma giyenleri kapsayacak serbest giriş kartı uygulamasının Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonlarına da yayılmasını önerdi.

Haber: Ogün Akkaya

(TBMM) - MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, eski milli sporculara, statlara ücretsiz girebilmelerine imkan tanıyan ömür boyu geçerli serbest giriş kartı verilmesini istedi. Sancaklı, A Milli Futbol Takımı'nda forma giymiş futbolcuların yanı sıra Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu sporcuların da uygulamaya dahil edilmesini önererek, "Futbolun bittiği günün ertesi günü ben stada gitmek için bir yöneticiyi arayıp 'Bana bir bilet var versene' mi diyeceğim? Şu anda o durumda oyuncular" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesi görüşülürken söz alan Sancaklı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a eski sporcuların müsabakaları izleyebilmesi için serbest giriş kartı verilmesi çağrısında bulundu.

Eski bir sporcu olarak konunun kendisi için önemli olduğunu belirten Sancaklı, milli formayı giymiş ve Türkiye'yi uluslararası müsabakalarda temsil etmiş sporcuların bugün maçları izlemek için bilet kuyruğuna girmek zorunda kaldığını söyledi.

Sancaklı, kendisinin milletvekili olmaması durumunda 3. Lig maçları da dahil olmak üzere müsabakaları izlemek için bilet kuyruğuna girmek zorunda kalacağını belirterek, sporcuların gururları nedeniyle kulüp yöneticilerini arayıp ücretsiz bilet istemekten kaçındıklarını ifade etti.

"ÖMÜR BOYU STATLARA GİRİŞ KARTINA SAHİP OLSUNLAR"

A Milli Futbol Takımı'nda forma giymiş sporcularla başlayacak uygulamanın daha sonra Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu sporcuları da kapsayacak şekilde genişletilmesini isteyen Sancaklı, "Mesela, şu anda A Milli Takım'da oynamış, yaşamış oyuncu sayısını tam bilmiyorum ama hadi olsun olsun 400-500, fazlası değildir" dedi.

Statlarda bu sporcular için belirli sayıda koltuk ayrılmasını öneren Sancaklı, "Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ellişer oyuncusunu da istihdam etsin orada ya, 50 tane, 100 tane koltuk ayırsın ve bunlar ömür boyu statlara giriş kartına sahip olsunlar Sayın Bakanım, serbest giriş kartı" diye konuştu.

Sancaklı, uygulamanın yalnızca futbol müsabakalarıyla sınırlı kalmamasını, eski sporcuların basketbol ve güreş gibi farklı branşlardaki karşılaşmaları da izleyebilmesini istedi.

"AMATÖR SPORCULARIN SERBEST GİRİŞ KARTI VARDI"

Geçmişte amatör sporculara da serbest giriş kartı verildiğini hatırlatan Sancaklı, genç takımda oynadığı dönemde İstanbul'daki amatör sporcuların bu kartlarla maçları ücretsiz izleyebildiğini anlattı.

Sancaklı, "O zaman bir tek İnönü Stadı vardı. Deniz tarafındaki kaleden bir kapı açılmıştı. Bütün İstanbul'daki amatör sporcuların serbest giriş kartı vardı. Biz o zaman gidip o kartla bedava maç seyrediyorduk. Futbolun bittiği günün ertesi günü ben stada gitmek için bir yöneticiyi arayıp 'Bana bir bilet var versene' mi diyeceğim? Şu anda o durumda oyuncular" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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