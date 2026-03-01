Safiye Kızılelma: "Çorba Çiçeği" Bir Yas Kitabı

"Çorba Çiçeği" kitabının yazarı Safiye Kızılelma, bir yazar için en tatmin edici duygunun, okuyucuya hislerini aktarabilmek olduğunu söyledi."

Sancaktepe Kitap Fuarı'nda okurlarıyla bir araya gelen Kızılelma, yazarlık serüvenini ve kitabının ortaya çıkış hikayesini AA muhabirine anlattı.

Yazarlık yolculuğunun çocukluk yıllarına dayandığını dile getiren Kızılelma, çocukluğunda izlediği çizgi filmlerden ve küçük hikayelerden ilham alarak aklındaki görselleri yazıya dökme ihtiyacıyla yola çıktığını aktardı.

Kızılelma, lisede son sınıftayken şiirler kaleme aldığını ve Türkiye genelinde okullararası düzenlenen bir yarışmada birincilik elde ettiğini belirtti.

Şiirin ardından tiyatro ve senaryo yazımına da yönelen yazar, Üstün İnanç ile yazarlık ve yönetmenlik derslerine katıldığını, bu süreçte şiir ve yazılarının başta Türk Edebiyatı dergisi olmak üzere birçok dergide yayınlandığını söyledi.

"Çorba Çiçeği aslında bir yas kitabı"

Kaleme aldığı kitaba da değinen Kızılelma, "Çorba Çiçeği aslında bir yas kitabı. Ailemizle geçirdiğimiz vakti, çocukla annenin, çocukla babanın iletişimini anlatan, onların duygu durumunu kitabın içine, o hikayenin temeline alan bir öykü. Çocuk kitabı gibi belli bir kategoriye sokmuyorum. Eğer bir çocuğun o duygu durumuyla alakalı bir boşluğu varsa bunu 4 yaşında da 5 yaşında da okursunuz. Bir ebeveyn eşliğinde ya da bir yetişkin eşliğinde okunabilir. Bunu bir yetişkin de okuyup kendindeki duygu durumunu takip edebilir." diye konuştu.

Safiye Kızılelma, gelişimin ve ortaya çıkan eserlerin bulunulan ortamla doğrudan ilişkili olduğunu vurgulayarak, "Eğer beslendiğiniz şeyler bir bütünü oluşturursa, o zaman ortaya güzel şeyler çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kitabın uluslararası alanda da dikkati çektiğini sözlerine ekleyen Kızılelma, "Şu an kitabımız Bologna Çocuk Kitapları Fuarı'na ilk kitap kategorisine gönderildi." diye konuştu.

Kızılelma, sadece gelişi güzel bir şeyler yazmak istemediğini, edebi olarak anlam ifade eden ve okuyucuya ulaştığında faydalı olacak metinler kaleme almayı hedeflediğini söyleyerek, "Ama tabii ki his dünyasında, sizin hissettiğiniz başka birine geçmeyebilir. Geçmesi yazarlık anlamında en tatmin olduğunuz şey oluyor. O anlamda mutlu oluyorsunuz bir eseriniz ortaya çıktığında. Bunun çoğalarak artmasını istiyorum." görüşünü paylaştı.