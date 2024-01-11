Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Çalışan Gazeteciler Günü\'nü kutladı

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Köse, Safranbolu Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda, kentte görev yapan basın emekçilerinin gününü kutladı.

Gazeteciliğin zor bir meslek olduğunu belirten Köse, "Her mesleğin kendine göre zorlukları var mutlaka ama sizin koşullarınız sürekli değişken. Zorlu koşullarda, gece gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeden belki sevdiklerinizden günlerce, aylarca uzakta kalmayı bile göze alarak yaptığınız bir meslek. Yaptığımız hizmetleri, halka duyurmak anlamında yaptığınız iş çok kıymetli." ifadelerini kullandı.