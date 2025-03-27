Safranbolu Belediyesi'nden Acil Durum Güvenliği İçin Kritik Adım

(KARABÜK)- Safranbolu Belediyesi, Tarihi Safranbolu Projesi kapsamında Tarihi Çarşı'daki dar sokaklarda itfaiye araçlarının geçişini engelleyen unsurların kaldırılması yönünde aldığı kararı uygulamaya koydu.

Safranbolu'da, yangın ve acil durum müdahalelerinin daha hızlı gerçekleşebilmesi için kritik bir adım atıldı. Belediye bu kapsamda Tarihi Safranbolu Projesi ilr Tarihi Çarşı'daki dar sokaklarda itfaiye araçlarının geçişini engelleyen unsurların kaldırılması yönünde aldığı kararı uygulamaya koydu.

İtfaiye araçlarının geçişini zorlaştıran ve esnaf tarafından yollara yerleştirilen engeller, Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin uyarılarıyla toplatıldı. Uygulamayla, olası yangın veya acil durumlarda müdahale süresinin kısaltılması hedeflenirken, tarihi dokunun korunarak güvenliğin sağlanmasına da katkıda bulunuldu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdür Vekili Ferhat Akgün, "Tarihi Çarşı, Safranbolu'nun en kıymetli noktalarından biri. Ancak dar sokaklar, özellikle yangın ve acil durumlarda ekiplerimizin hızlı müdahalesini zorlaştırıyordu. Belediye olarak aldığımız bu karar sayesinde, itfaiye araçlarımızın geçişini engelleyen unsurlar kaldırıldı ve olası acil durumlarda vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için daha etkin bir müdahale imkanı sağlandı. Bu düzenleme, sadece bugünü değil, yarınları da güvence altına alan bir adımdır" dedi.