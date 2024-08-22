Safranbolu Belediyesi, UNESCO\'ya dahil edilişinin 30. yılını kutluyor

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(KARABÜK)- Safranbolu Belediyesi, ilçenin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilişinin 30'uncu yılını kutlamak ve özel projeler tasarlamak için bir toplantı düzenledi.

Toplantıya, ilçe Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Belediye Başkanı Elif Köse, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin, Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı Şefik Yılmaz Dizdar ile çeşitli dernek, vakıf, STK ve oda başkanları katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Elif Köse, "UNESCO'ya dahil edilişimizin 30'uncu yılı ve bu döneme tanıklık ettiğimiz için ben kendi adıma çok şanslı hissediyorum. Bu anlamlı tarihi 3 gün boyunca dolu dolu etkinliklerle süslemek istedik. Bu dönemde görevde olan sizlere Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzle birlikte kafa yorduğumuz birtakım projeleri düzenlenen bu toplantı ile önermek istedik" dedi.

Başkan Köse'nin konuşmasının ardından Belediye'nin Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Bahadır Acar, hazırladıkları projelerin detaylarını içeren bir sunum yaptı. Acar, projelerin ilçenin kültürel mirasını koruma ve tanıtma amacı taşıdığını belirtti. Sunumda, 30'uncu yıla özel olarak planlanan etkinlikler, sergiler, kültürel festivaller ve eğitim programları gibi çeşitli projeler hakkında bilgiler verildi.

Sunumda ayrıca, ilçenin kültürel mirasını daha kapsamlı bir şekilde tanıtmayı hedefleyen müze projeleri de ele alındı. Müze Bilimci Selmin Kangal, ilçenin tarihi ve kültürel zenginliklerini daha geniş bir kitleye ulaştırmak için yeni müze projelerinin detaylarını paylaştı. Bu projelerin, hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin ilçenin tarihine ve kültürüne dair daha derinlemesine bilgi edinmelerini sağlayacağı ifade edildi.

Toplantıda katılımcılar, 30'uncu yıla özel projelerin uygulanabilirliğini ve etkisini tartışarak, ortak bir yol haritası oluşturma yönünde fikir alışverişinde bulundu.