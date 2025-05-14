Safranbolu, Cittaslow Türkiye Ulusal Ağ Toplantısı'na Ev Sahipliği Yapacak

(KARABÜK) - UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu, 16 Mayıs 2025 Cuma günü Türkiye genelinden 40 belediyeyi ağırlayarak Cittaslow Türkiye Ulusal Ağ Toplantısı'na ev sahipliği yapacak.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin ev sahipliğinde yapılacak toplantıya, Cittaslow Türkiye Koordinatörü ve Uluslararası Cittaslow Ağı Genel Başkan Yardımcısı, aynı zamanda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek başta olmak üzere, çok sayıda belediye başkanı, teknik koordinatör ve uzman katılacak.

Toplantıda, Cittaslow Türkiye'nin güncel gelişmeleri, aday ilçeler süreci, "Cittaslow Fikir Maratonu", Cittaslow Metropol Antalya uygulamaları ve Safranbolu'nun iyi uygulama örnekleri detaylı şekilde ele alınacak. Ayrıca Seferihisar, Gerze ve Arapgir Belediyeleri de başarılı uygulamalarını paylaşacak.

Toplantının ardından düzenlenecek Cittapro Sertifika Töreni ile uluslararası standartlara uygun sürdürülebilirlik projelerine imza atan belediyelere belgeleri takdim edilecek.

Katılımcılar, Safranbolu Belediyesi'nin hayata geçirdiği Cittaslow uygulamalarını yerinde inceleyecek. Bağlar Köyiçi, Hıdırlık Seyir Tepesi, Belediye Üretim Serası ve Tarihi Çarşı gibi durakları içeren teknik inceleme turu ile Safranbolu'nun kültürel mirası ve sürdürülebilir kent modeli gözler önüne serilecek.