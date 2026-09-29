Safranbolu'da araç kamerası hatalı sollamayı kaydetti, karşı araç son anda kurtuldu

Safranbolu'da araç kamerası hatalı sollamayı kaydetti, karşı araç son anda kurtulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük Safranbolu'da Safranbolu-Eflani kara yolu Ağaçkese köyü yakınlarında hafif ticari bir araç, tırı sollamaya çalışırken hatalı sollama yaptı. Karşı yönden gelen araç, bu araçla çarpışmaktan son anda kurtuldu; o anlar araç içi kamerasınca kaydedildi.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hatalı sollama yapan hafif ticari aracın trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü anlar, araç içi kamerasınca kaydedildi.
Safranbolu- Eflani kara yolu Ağaçkese köyü yakınlarında ilerleyen, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, tırı sollamaya çalıştı.
Bu sırada karşı yönden gelen araç, hafif ticari araçla çarpışmaktan son anda kurtuldu.
Hafif ticari aracın kara yolunda hatalı sollama yaparak trafik güvenliğini tehlikeye attığı anlar, araç içi kamerasınca kayıt altına alındı.
Kaynak: AA
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