Safranbolu'da Çatıda Yangın Çıktı
3 katlı evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, çatıda hasar oluştu.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 3 katlı evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çavuş Mahallesi Hasan Dede Sokak'ta 3 katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Safranbolu Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle çatıda hasar oluştu.
Kaynak: AA
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