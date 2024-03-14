Safranbolu'da İnsansı Robotla Anket Yapıldı - Son Dakika
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Safranbolu'da İnsansı Robotla Anket Yapıldı

Safranbolu\'da İnsansı Robotla Anket Yapıldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesi insansı robotla anket yapıldı. META DATA Bilişim Sistemleri Limited Şirketi'nin insansı robotu 'Metarobot', Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda seçmenlerle anket yaparak sonuçları analiz ediyor. Robot, yapay zeka kapasitesi ve doğal işleme yetenekleri sayesinde insanlarla iletişim kurabiliyor ve farklı alanlarda kullanılabiliyor.

14.03.2024 18:29  Güncelleme: 18:32
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesi insansı robotla anket yapıldı.

Karabük Teknokent'te kurulan META DATA Bilişim Sistemleri Limited Şirketi'nin insansı robotu "Metarobot", Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda seçmenlerle anket yaptı. Görevlilerin telefon üzerinden yönetimiyle, vatandaşlara çeşitli sorular yönelten robot, seçmenlerin verdiği cevapları kaydettikten sonra sonuçları işleyip analiz raporu hazırlıyor.

"Metarobot", yapay zeka kapasitesi, ses tanıma ve doğal işleme yetenekleri sayesinde insanlarla iletişim kurabiliyor. Ayrıca, seçmen anketinin yanı sıra kamuoyu araştırmaları, toplum algısı ölçme ve pazar anketlerinde de kullanılıyor.

Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muharrem Düğenci, gazetecilere, bu tür teknolojilerin insansı robot sınıfında yer aldığını söyledi.

Robotun 95 santim yüksekliğinde olduğunu aktaran Düğenci, "Hazır videolar oynatabiliyor. Sunumlar yapıyor. Üzerine dokunduğunuz zaman cevap verebiliyor. Görüntü ve ses işleme kabiliyetleri var." dedi.

Düğenci, daha önce belediye başkan aday adayları için çalışma yaptıklarını anlatarak, "Şu anda da normal sahada birebir yüz yüze sekiz anketörle 31 Mart için belediye başkanlarına yönelik çalışma yapıyoruz. Çalışmalarımız 1-2 gün daha sürecek." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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