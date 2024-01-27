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Safranbolu'da Kar Yağışı: Tarihi Yapılar Beyaza Büründü - Son Dakika
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Safranbolu'da Kar Yağışı: Tarihi Yapılar Beyaza Büründü

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi yapılar, kar yağışının ardından beyaza büründü. Tarihi Çarşı ve Bağlar bölgesindeki Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve konaklar karla kaplandı. Karabük-Bartın kara yolunun Ahmetusta Geçidi, Keltepe Kayak Merkezi ve ilçelerin yüksek kesimlerinde de kar etkisini sürdürüyor.

Safranbolu\'da Kar Yağışı: Tarihi Yapılar Beyaza Büründü
27.01.2024 - 12:31,
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kar yağışının ardından tarihi yapılar beyaza büründü.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ilçede, dün başlayan kar aralıklarla devam etti.

Yağışın ardından ilçedeki Tarihi Çarşı ve Bağlar bölgesindeki Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve konaklar karla kaplandı.

Tarihi yapıların kar altındaki güzelliği, ilçeye hakim tepedeki Hıdırlık Seyir Terası'ndan izlendi.

Öte yandan, Karabük- Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu, 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi ve ilçelerin yüksek kesimlerinde de kar etkisini sürdürüyor.

Kaynak: AA
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