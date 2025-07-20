Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 7 kişi yaralandı.
M.Y.Ç. idaresindeki 41 KD 413 plakalı otomobil, Karabük- Kastamonu kara yolu Bostanbükü Kavşağı'nda Ş.K'nin kullandığı 78 BJ 197 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle 78 BJ 197 plakalı otomobil devrildi.
Kazada sürücüler ile otomobillerdeki A.B.Ç, P.E.Ç. (2), B.K, C.G. ve R.K. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ş.K. ve B.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Ekiplerin güvenlik önlemi aldığı kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.
Son Dakika › Güncel › Safranbolu'da Kaza: 7 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?