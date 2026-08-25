Safranbolu'da Otomobil Devrildi: Sürücü Yaralandı
Safranbolu'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı, sağlık ekipleri hastaneye kaldırdı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
H.Ö. (36) yönetimindeki 37 RC 399 plakalı otomobil, Sarıahmetli köyü mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık personelince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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