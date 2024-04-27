Karabük'te polis kovalamacası sonucu 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Karabük'te polis kovalamacası sonucu 4 şüpheli yakalandı

Karabük\'te polis kovalamacası sonucu 4 şüpheli yakalandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan araç, kovalamaca sonucu durdurularak içindeki 4 şüpheli yakalandı. Kavga ihbarı üzerine polis ekiplerini gören araç sürücüsü kaçmaya başladı. Ekiplerin takibi sonucu araç park halindeki araçlara ve ekip otosuna çarptıktan sonra durduruldu. Araçta bulunan 2 erkek ve 2 kadın şüpheli gözaltına alındı.

27.04.2024 13:55  Güncelleme: 13:57
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sürücüsü polisin "dur" ihtarına uymayan araç kovalamaca sonucu durdurularak içindeki 4 şüpheli yakalandı.

Kavga ihbarı üzerine Kavaklar Cadde'sindeki bir iş yerinin önüne giden polis ekiplerini gören 16 KAD 91 plakalı camlı vanın sürücüsü kaçmaya başladı.

Sürücüsü ekiplerin "dur" ihtarına uymayan araç, Emek Mahallesi Burç Sokak'ta park halindeki araçlara ve ekip otosuna çarptı. Araç, Adnan Menderes Bulvarı girişindeki Emek ışıklarında ekiplerce durduruldu.

Haklarında suç kaydı bulunduğu ve alkollü oldukları belirlenen araçtaki Y.A. (31) ve E.A. (24) gözaltına alındı.

Araçta bulunan kadınlar D.Y. (19) ve G.T. (23) ise haklarında adli işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA

Safranbolu, Karabük, Kavga, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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