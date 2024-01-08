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Karabük'te sulama kanalına düşen karaca yavrusu kurtarıldı - Son Dakika
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Karabük'te sulama kanalına düşen karaca yavrusu kurtarıldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Nebioğlu köyünde sulama kanalına düşen bir karaca yavrusu AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Yavru karaca, sağlık kontrolü ve tedavi için Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildikten sonra doğaya bırakıldı.

08.01.2024 - 21:58,
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KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde sulama kanalına düşen karaca yavrusu kurtarıldı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Safranbolu ilçesine bağlı Nebioğlu köyünde meydana geldi. Sulama kanalındaki karaca yavrusunu görenler durumu AFAD ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, sudaki karacayı kurtardı. Karaca, daha sonra sağlık kontrolü için Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Veteriner hekim tarafından tedavi edilen yavru karaca doğaya bırakıldı. (DHA)

Karabük\'te sulama kanalına düşen karaca yavrusu kurtarıldı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Karabük'te sulama kanalına düşen karaca yavrusu kurtarıldı - Son Dakika
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