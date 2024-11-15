Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ciple çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Barış Mahallesi Sanayi Kavşağı'nda K.K. idaresindeki 78 AAC 339 plakalı otomobil, M.S. yönetimindeki 06 CKB 703 plakalı ciple çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Safranbolu'da Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?