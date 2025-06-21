Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
B.B. idaresindeki 67 AEP 763 plakalı otomobil, Karabük- Kastamonu kara yolu Bostanbükü kavşağında M.Ş'nin kullandığı 41 LH 974 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobillerde bulunan S.B, H.Ş. ve T.M.Ş. (13) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Safranbolu'da Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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