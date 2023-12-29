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Safranbolu'da Yılbaşı Gecesi Doluluk Oranı Yüzde 80'e Ulaştı - Son Dakika
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Safranbolu'da Yılbaşı Gecesi Doluluk Oranı Yüzde 80'e Ulaştı

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesindeki otel ve konaklarda yılbaşı gecesi için doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı. Tarihi çarşı bölgesi ziyaretçi akınına uğrarken, otel ve konakların doluluk oranı arttı. Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı, turizm hareketliliğinin artık dört mevsime yayıldığını belirtti ve herkesi Safranbolu'ya davet etti. Esnaf ise yılbaşı tatilinin ilçeye fayda sağlayacağını söyledi.

29.12.2023 - 16:35,  Güncelleme: 16:38
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KARABÜK'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, evleriyle dünyaca ünlü Safranbolu ilçesindeki otel ve konaklarda yılbaşı gecesi için doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı.

Yıl boyunca yerli ve yabancı tatilcilerin akınına uğrayan UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan evleriyle ünlü tarihi ilçe Safranbolu'da yılbaşı yoğunluğu yaşanıyor. 'En iyi korunan 20 kent' arasında bulunan Safranbolu'da yılbaşı tatilinin hafta sonuna denk gelmesinden dolayı tarihi çarşı bölgesi ziyaretçi akınına uğruyor. Tarihi çarşı bölümünde yer alan tarihi konaklar, hanlar ve hamamlar, tatilcilerin ilgi odağı oldu. Yılbaşı nedeniyle ilçede bulunan otel ve konakların doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı.

'TURİZM HAREKETLİLİĞİ ARTIK DÖRT MEVSİME YAYILDI'

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu, Safranbolu'nun dünyanın en özel şehirlerinden biri olduğunu belirterek, Yılbaşı için oldukça keyifli bir yer. Turizm hareketliliği artık dört mevsime yayıldı. Artık kışın da konuk ağırlıyoruz. Hemen hemen yüzde 80'e varan bir doluluk var. Halen bir program yapmayanlar için Safranbolu keyifli bir alternatif. Onun için herkesi bekliyoruz dedi.

'YILBAŞI TATİLİ İLÇEMİZE FAYDA SAĞLAYACAK'

Esnaf Erdinç Sezer ise 3 günlük yılbaşı tatilinin ilçeye fayda sağlayacağını söyleyerek, Otel ve konaklama tesislerinden aldığımız bilgiye göre yüzde 75-80'e yakın bir doluluk var. Bu hafta sonu bizim için yoğun geçecek. Biz yaklaşık 80 yıldır Safranbolu'da lokum, helva ve şekerleme üretimi, satışı yapmaktayız. Bu tür tatillerle çok karşılaştık, o yüzden tecrübeliyiz. En çok tercih edilen lokumumuz ise Safranbolu, çifte kavrulmuş ve fındıklı lokumumuz ifadelerini kullandı. (DHA)

Safranbolu\'da Yılbaşı Gecesi Doluluk Oranı Yüzde 80\'e Ulaştı
Kaynak: DHA
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Safranbolu, Yılbaşı, Turizm, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Safranbolu'da Yılbaşı Gecesi Doluluk Oranı Yüzde 80'e Ulaştı - Son Dakika
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