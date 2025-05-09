Safranbolu ve Geçitkale-Serdarlı'dan Kardeş Şehir Protokolü

(KARABÜK) - Türkiye'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi kenti Safranbolu ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Geçitkale- Serdarlı bölgesi, dostluk ve iş birliği adına önemli bir adım attı. Cittaslow (Sakin Şehir) hareketinin üyesi olan her iki belediye, kültürel, sosyal ve çevresel dayanışmayı artırmak amacıyla "Kardeş Şehir Protokolü"ne imza attı.

İmza töreni, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ve KKTC Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım'ın katılımıyla gerçekleşti. Törende iki başkan da geleceğe dönük güçlü mesajlar verdi. Safranbolu Belediyesi'nde gerçekleşen programa, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, KKTC Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, Safranbolu Belediye Başkan Yardımcıları Halil Bakkal, Serkan Adabaş ve Geçitkale-Serdarlı Belediyesi yönetim ve idari kadrosundan isimler katıldı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, konuşmasında şunları kaydetti:

"Bir önceki ay Belediye Meclisimizde aldığımız karar ile protokolü imzalıyoruz. Güzel Kıbrıs'ın Serdarlı Belediyesi'nin ekibini Safranbolu'da ağırlamaktan son derece mutluyuz. Safranbolu tarihi ve kültürel değerleriyle yaşayan bir kenttir. Bugün imzaladığımız bu protokol, sadece kağıt üzerinde değil, halklarımızın yüreğinde yer edecek. Cittaslow felsefesiyle yola çıkan iki kentin kardeşliği, çevre dostu, kültürel zenginliğe saygılı ve sürdürülebilir bir gelecek için önemli bir adımdır."

Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım ise protokolün iki halk arasında köprü olacağını vurgulayarak, "Kıbrıs'ın doğasıyla, Türkiye'nin tarihiyle birleşiyoruz. Bu kardeşlik bağıyla sadece dostluğumuzu değil, tecrübemizi ve değerlerimizi de paylaşacağız. Kıbrıs'ta bir kardeşiniz olduğunu bilin, kapımız da gönlümüz de Safranbolu'ya her zaman açıktır" diye konuştu.

Protokol kapsamında iki belediye; sürdürülebilir kent planlaması, kültürel etkinlikler, gençlik değişim programları ve çevresel farkındalık projelerinde ortak çalışmalar yürütecek.