Şafşavan'da Orman Yangını: 500 Hektar Yok Oldu

Fas'ın kuzeyindeki Şafşavan kenti yakınında dün çıkan orman yangınlarında 500 hektarlık alanın yok olduğu bildirildi.

Fas Ulusal Su ve Orman Ajansı Genel Müdürü Abdurrahim Humi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şafşavan bölgesinde dün çıkan yangını söndürme çalışmalarının halen devam ettiğini söyledi.

Humi, yangında 500 hektarlık ormanlık alanın yok olduğunu belirtti.

Bölgede büyük bir alanın yandığını ve bunun 2025 yılındaki en büyük yangın olduğunu aktaran Humi, "Bölgenin arazi yapısı, sık ağaçlar ve rüzgarın hızı, saha ekiplerinin yangınla mücadelesini zorlaştırıyor." dedi.

Fas Su ve Orman Ajansı kaynakları, Şafşavan çevresindeki Dardara ormanında, hava sıcaklıklarının rekor seviyelere ulaşmasıyla eş zamanlı olarak dün yangın çaktığını, söndürme çalışmalarının sürdüğünü belirtmişti.

Ülkede 2024 yılında kaydedilen yaklaşık 380 yangın, 874 hektar civarında ormanlık alanı yok etmişti.