Sağanak Kastamonu'da Çatalzeytin-Abana yolunda heyelana yol açtı, bir şerit kapandı

Sağanak Kastamonu'da Çatalzeytin-Abana yolunda heyelana yol açtı, bir şerit kapandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'da etkili sağanak sonrası Çatalzeytin-Abana kara yolunun Ginolu mevkisinde heyelan oluştu ve yolda çökme meydana geldi. Yolun bir şeridi kullanılamaz hale gelirken Karayolları ekipleri ulaşımın kontrollü sürdürüldüğü güzergahta onarım çalışması yürütüyor.
Kastamonu'da heyelan nedeniyle Çatalzeytin- Abana kara yolunda çökme meydana geldi.
Bölgede sağanağın etkisiyle meydana gelen heyelan yüzünden Çatalzeytin ile Abana arasındaki kara yolunun Ginolu mevkisinde çökme oluştu.
Yolun bir şeridi kullanılamaz hale gelirken, Karayolları ekipleri hızla harekete geçti???????.
Ekipler, ulaşımın kontrollü sağlandığı yolun onarılması için çalışma yürütüyor.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?