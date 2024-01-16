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Sağlık Bakanı, çığ tehlikesine rağmen hastaneye ulaştırılan 7 aylık bebeğin görüntülerini paylaştı - Son Dakika
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Sağlık Bakanı, çığ tehlikesine rağmen hastaneye ulaştırılan 7 aylık bebeğin görüntülerini paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hakkari'de çığ tehlikesine rağmen 7 aylık bebeğin sağlık çalışanlarınca hastaneye ulaştırılmasına ilişkin görüntüleri paylaştı. Yüksekova ilçesinde yaşayan bir ailenin 112'yi araması üzerine yollar açılarak bebeğin tedavisi yapıldı. Bakan Koca, paylaşımında sağlık çalışanlarına teşekkür etti ve kar kış demeden sağlık hizmetlerinin sürdürüldüğünü vurguladı.

Sağlık Bakanı, çığ tehlikesine rağmen hastaneye ulaştırılan 7 aylık bebeğin görüntülerini paylaştı
16.01.2024 - 19:01,
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hakkari'de çığ tehlikesine rağmen 7 aylık bebeğin sağlık çalışanlarınca hastaneye ulaştırılmasına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 43 kilometre mesafedeki mezrada yaşayan bir aile, 7 aylık bebeklerinin yüksek ateşi sebebiyle 112'yi aradı. Çığ tehlikesine rağmen yollar açıldı. Yüksekova Devlet Hastanesine getirilen bebeğimizin tedavisi yapıldı. Teşekkürler arkadaşlar. Kar kış demeden sağlık."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Sağlık Bakanı, çığ tehlikesine rağmen hastaneye ulaştırılan 7 aylık bebeğin görüntülerini paylaştı - Son Dakika
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