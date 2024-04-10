Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay\'da ziyaretler gerçekleştirdi

Ankara'da Vatandaşlar Bayram Tatilini Gezi ve Eğlenceyle Değerlendiriyor

Ramazan Bayramı tatilini Ankara'da geçiren vatandaşlar, alışveriş merkezlerine, tarihi mekanlara ve parklara akın etti. Bayram tatilinin 9 gün olması nedeniyle vatandaşların bir kısmı tatilini şehir dışında geçirirken, Ankara'da kalanlar bayramın tadını çıkarıyor. Trafik yoğunluğunun azalmasıyla birlikte vatandaşlar, çocuklarıyla birlikte Kuğulu Park'ı ziyaret ederek yeni doğan kuğu yavrularını gördü. Depremzede aileler ise Ankara'yı tercih ederek hem hava değişikliği yapmak hem de Anıtkabir'i ziyaret etmek istediklerini belirtti. Bayramın keyfini çıkaran çocuklar ise parklarda oyun oynayarak, el öpüp şeker ve harçlık topladı.