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Sağlık Bakanı: İyi hal belgesi alan hekimlerin sadece üçte biri yurt dışına gitti - Son Dakika
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Sağlık Bakanı: İyi hal belgesi alan hekimlerin sadece üçte biri yurt dışına gitti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yurt dışına giden doktorlara ilişkin iddialara yanıt vererek, iyi hal belgesi alan hekimlerin sadece üçte birinin yurt dışına gittiğini belirtti. Koca, 2022 ve 2023 verilerini paylaşarak, hem giden hekim sayısının azaldığını hem de bazı hekimlerin geri döndüğünü vurguladı.

Sağlık Bakanı: İyi hal belgesi alan hekimlerin sadece üçte biri yurt dışına gitti
22.12.2023 - 20:09,
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İyi hal belgesi alan her hekimin yurt dışına gittiğini iddia edenler toplumu özellikle yanıltıyor. Geçen yıl iyi hal belgesi alanların hepsi değil, üçte biri yurt dışına gitmişti." ifadelerini kullandı.

Koca, sosyal medya hesabından, yurt dışına giden doktorlara ilişkin iddialara yönelik paylaşım yaptı.

Bakan Koca, paylaşımında şunları kaydetti:

"Hekimler özelden kamuya, yurt dışından Türkiye'ye dönüyor. 2022'de 450 hekim yurt dışına gitmişti, 55'i geri döndü. 16 Aralık itibarıyla 2023'te yurt dışına giden hekim sayısı 395. Hem gidenlerin sayısı azaldı hem de 28 hekim geri döndü. Beyaz Reform sonuçlarını gösteriyor. Öte yandan, iyi hal belgesi alan her hekimin yurt dışına gittiğini iddia edenler toplumu özellikle yanıltıyor. Geçen yıl iyi hal belgesi alanların hepsi değil, üçte biri yurt dışına gitmişti."

Kaynak: AA
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Fahrettin Koca, Sağlık Bakanı, Sağlık, Politika, Güncel, Son Dakika

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