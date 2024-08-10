Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Elazığ'da Sağlık Çalışanlarını ve Esnafı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Elazığ'da Sağlık Çalışanlarını ve Esnafı Ziyaret Etti

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Elazığ'da sağlık çalışanlarını ve esnafı ziyaret etti, 'Fethi Sekin Şehir Hastanesi Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

10.08.2024 16:19
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Elazığ'da sağlık çalışanlarını ve esnafı ziyaret etti, "Fethi Sekin Şehir Hastanesi Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

Bakan Memişoğlu, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Rızaiye Hizmet Kampüsünü ziyaret etti, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) çalışanlarıyla bir araya geldi.

Daha sonra Harput Mahallesi'nde esnafı ziyaret eden Memişoğlu, Fethi Sekin Şehir Hastanesinde sağlık yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen "Fethi Sekin Şehir Hastanesi Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Memişoğlu, kentte çeşitli ziyaretler yaparak istişarelerde bulunduklarını ifade ederek, "Sorunları dinledik, isteklerimizi söyledik. Şunu gördük ki, Elazığ'da sağlıkla ilgili gerçekten çok iyi şeyler yapılıyor. Sağlıkla ilgili baktığımızda gerçekten Fırat Üniversitesi gibi kültürü ve geçmişi olan bir tıp fakültesi, hastanesi olan aynı zamanda şehidimizin ismini taşıyan şehir hastanemizde çok iyi hizmetler verildiğini gördük. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi

Memişoğlu, kentte sağlık hizmetlerinin daha iyi olması için uğraşacaklarını, bunun için çeşitli projeler üreteceklerini aktardı.

Elazığ'da sağlık hizmetlerini daha iyi hale getirmek için ellerinden geleni yapacaklarını kaydeden Memişoğlu, "Ben burada sergilenen birliktelikten çok memnun oldum. Herkesin bakış açısının pozitif olduğunu, ellerinden geldiğince milletimize hizmet etmekten herkesin memnun olduğunu gördüm. Herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Kemal Memişoğlu'na ziyaretleri sırasında Vali Hatipoğlu, AK Parti Elazığ milletvekilleri Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Rıza Uçan, Sağlık Bakanlığı Baş Saha Koordinatörü Osman Açıkgöz, AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ve diğer ilgililer eşlik etti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Elazığ'da Sağlık Çalışanlarını ve Esnafı Ziyaret Etti - Son Dakika
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