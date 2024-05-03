Sağlık Bakanı Koca, MHRS'deki yeni düzenlemeleri görüşmek üzere toplantı düzenledi - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Koca, MHRS'deki yeni düzenlemeleri görüşmek üzere toplantı düzenledi

Sağlık Bakanı Koca, MHRS\'deki yeni düzenlemeleri görüşmek üzere toplantı düzenledi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yapılan toplantıda, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) imkanların daha verimli kullanılması ve hizmetlerin kapasiteleriyle analiz edilmesi konuları ele alındı. Toplantılar, diğer şehir ve hastanelerde de devam edecek.

03.05.2024 21:41
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) yeni düzenlemelere yönelik çalışma toplantısı gerçekleştirildi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, konuyla ilgili İstanbul'daki çalışma toplantısının üçüncüsünün Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde yapıldığını belirterek, "Toplantıda, imkanların daha verimli kullanılmasını, doğrudan polikliniğe müracaatla alınabildiği gibi randevuyla da alınabilen hizmetleri kapasiteleriyle analiz ettik. Toplantılarımız, planlandığı şekilde diğer şehir ve hastanelerde devam edecek." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca, MHRS'deki yeni düzenlemeleri görüşmek üzere toplantı düzenledi - Son Dakika

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