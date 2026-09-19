Sağlık Bakanı Memişoğlu, ABD'de da Vinci üreticisi Intuitive Surgical'ı ziyaret etti - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Memişoğlu, ABD'de da Vinci üreticisi Intuitive Surgical'ı ziyaret etti

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Sağlık Bakanı Memişoğlu, ABD\'de da Vinci üreticisi Intuitive Surgical\'ı ziyaret etti
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ABD'deki resmi temasları çerçevesinde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, da Vinci Robotik Cerrahi Sistemi'nin geliştiricisi Intuitive Surgical'ın üretim tesislerini inceledi. Memişoğlu, 'Üreten Sağlık' vizyonuyla küresel teknoloji ortaklıklarını güçlendirmeye devam edeceğini belirtti.

(ANKARA) - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ABD'deki resmi temasları kapsamında, da Vinci Robotik Cerrahi Sistemi'nin geliştiricisi Intuitive Surgical firmasını ziyaret ederek üretim tesislerini inceledi. Memişoğlu, "'Üreten Sağlık' vizyonumuz doğrultusunda, küresel teknoloji ortaklıklarımızı güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ABD'deki resmi temasları kapsamında, cerrahi müdahalelerde kullanılan da Vinci Robotik Cerrahi Sistemi'nin geliştiricisi Intuitive Surgical firmasını ziyaret etti. Memişoğlu, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Cerrahi müdahalelerde kullanılan da Vinci Robotik Cerrahi Sistemi'nin geliştiricisi Intuitive Surgical firmasını ve üretim tesislerini ziyaret ettik.

Sağlık alanında geleceğin tedavi yaklaşımlarına ilişkin verimli görüşmeler gerçekleştirdik.

Üreten Sağlık vizyonumuz doğrultusunda, küresel teknoloji ortaklıklarımızı güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
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