Sağlık Bakanı Memişoğlu, ABD ile Türkiye arasında sağlık işbirliğinin büyük kazanım olacağını belirtti - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Memişoğlu, ABD ile Türkiye arasında sağlık işbirliğinin büyük kazanım olacağını belirtti

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NEW Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ABD ile Türkiye’nin sağlık alanındaki eksikliklerinin birbirini tamamlayabilecek nitelikte olduğunu belirterek, iki ülkenin işbirliğinin çok büyük kazanım olacağına inandığını söyledi.

NEW Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ABD ile Türkiye'nin sağlık alanındaki eksikliklerinin birbirini tamamlayabilecek nitelikte olduğunu belirterek, iki ülkenin işbirliğinin çok büyük kazanım olacağına inandığını söyledi.

Memişoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında geldiği ABD'de, Türk-Amerikan İşadamları Derneği (TABA-AmCham) tarafından New Jersey eyaletinde düzenlenen Küresel İş Zirvesi etkinliğinde konuştu.

"Türkiye, sağlık alanında, dünyanın en iyi sağlık hizmeti sunan ülkelerinden biri." diyen Memişoğlu, Türkiye'nin son 25 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sağlıkta ulaşılabilir ve en iyi kaliteli hizmeti sunan ülkelerden bir tanesi haline geldiğini dile getirdi.

Memişoğlu, "Bugün 271 bin yatağı, her gün 3 milyon insana dokunabilen bir sağlık sistemiyle ve Avrupa'dan, dünyanın herhangi bir ülkesinden Türkiye'ye sağlık hizmeti almaya gelen 3 milyon insana hizmet verebilen bir ülke." dedi.

Türkiye'nin aynı zamanda sağlık teknolojisi ve "koruyan sağlık" denilen modelleriyle üne kavuştuğuna işaret eden Memişoğlu, ülkenin moleküler ve biyolojik alanda kalp ve akciğer pompasını yapabilir hale geldiğini anlattı.

Memişoğlu, ABD ile ilişkiler açısından birçok Türk hekimin bu ülkede üst düzeyde hizmet verdiğine işaret ederek, "Bugün baktığınız zaman Türkiye'nin sağlık standardı, bilgisi ve üretimi anlamında da ABD ve Avrupa ile eşdeğeri durumundadır." dedi.

ABD ile Türkiye'nin sağlık alanındaki eksikliklerinin birbirini tamamlayabilecek nitelikte olduğunun altını çizen Memişoğlu, ABD'de teknoloji ileriyken, Türkiye'de de koruyucu hekimlik ve ulaşılabilirliğin daha iyi olduğuna dikkati çekti.

Memişoğlu, "Onun için iki ülkenin esasında birbiriyle işbirliği yapması durumunda, özellikle sağlıkta, her iki ülke için de çok büyük kazanımlar olacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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