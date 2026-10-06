Sağlık Bakanı Memişoğlu, Başakşehir\'de okul kavgasında 8 yaralıyı takip ediyor

(ANKARA) - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Başakşehir'de bir okulda yaşanan bıçaklı saldırıya ilişkin, "Biri kritik, ikisi orta-ağır olmak üzere olaydan etkilenen sekiz yaralımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmekte olup sağlık durumlarını yakından takip ediyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Başakşehir'de bir ortaokulumuzda meydana gelen kavgada yaralanan öğrencilerimize ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Biri kritik, ikisi orta-ağır olmak üzere olaydan etkilenen sekiz yaralımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmekte olup sağlık durumlarını yakından takip ediyoruz. Acil şifalar diliyorum."