Sağlık Bakanı Memişoğlu, Başakşehir\'de okul kavgasında 8 yaralıyı takip ediyor

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Başakşehir'de okul kavgasında 8 yaralıyı takip ediyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Başakşehir'de bir ortaokulda meydana gelen kavgada yaralanan öğrencilere geçmiş olsun dileklerini iletti. Bakan, biri kritik, ikisi orta-ağır sekiz yaralının tedavisinin hastanelerde sürdüğünü ve durumlarının yakından takip edildiğini belirtti.
(ANKARA) - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Başakşehir'de bir okulda yaşanan bıçaklı saldırıya ilişkin, "Biri kritik, ikisi orta-ağır olmak üzere olaydan etkilenen sekiz yaralımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmekte olup sağlık durumlarını yakından takip ediyoruz" dedi.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Başakşehir'de bir ortaokulumuzda meydana gelen kavgada yaralanan öğrencilerimize ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Biri kritik, ikisi orta-ağır olmak üzere olaydan etkilenen sekiz yaralımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmekte olup sağlık durumlarını yakından takip ediyoruz. Acil şifalar diliyorum."
Kaynak: ANKA
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