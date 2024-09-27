İşin aslı farklı çıktı! ''Suriyelilere özel hastane'' söylentisi ortalığı karıştırdı - Son Dakika
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İşin aslı farklı çıktı! ''Suriyelilere özel hastane'' söylentisi ortalığı karıştırdı

İşin aslı farklı çıktı! \'\'Suriyelilere özel hastane\'\' söylentisi ortalığı karıştırdı

Konya'da Suriyelilere özel kadın doğum ve çocuk hastanesi yapılacağı iddiasıyla ilgili Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan açıklama geldi. İddiaları yalanlayan Bakan Memişoğlu, ''5-6 yıl önce o günkü şartlara göre söylenmiş birkaç kelimeyi dezenformasyon şeklinde sosyal medyada yayan arkadaşlarımızın ne düşünceyle bunu yaptıklarını anlamış değilim.'' dedi.

27.09.2024 17:47
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Amasya'da yaptığı açıklamada, sosyal medyada Suriyelilere özel kadın doğum ve çocuk hastanesi yapılacağına dair iddiaları yalanladı. Memişoğlu, iddiaların 5-6 yıl önce söylenmiş sözlerin yanlış yorumlanmasından kaynaklandığını belirtti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Amasya'da temaslarda bulundu. Memişoğlu, çiçeklerle karşılandığı Amasya Valiliği ziyaretinde şeref defterini imzaladı, ardından Vali Önder Bakan ile görüştü. Bakan Memişoğlu, gazetecilere, Anadolu'nun kadim ve tarihi şehri Amasya'nın sağlık hizmetlerinde daha iyi olması için çalıştıklarını söyledi.

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Suriyelilere Özel Hastane İddialarına Yanıt
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu

BAKAN MEMİŞOĞLU'NDAN "SURİYELİLERE ÖZEL HASTANE" İDDİALARINA YALANLAMA

Memişoğlu, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, " Konya'da Suriyelilere özel kadın doğum ve çocuk hastanesi yapılacağı" yönündeki iddialarla ilgili şunları ifade etti: "5-6 yıl önce o günkü şartlara göre söylenmiş birkaç kelimeyi dezenformasyon şeklinde sosyal medyada yayan arkadaşlarımızın ne düşünceyle bunu yaptıklarını anlamış değilim. Bizler misafirlerimize her türlü hizmeti veririz ancak bunu kötü niyetle kullanan ve 5 yıl önce il müdürümüzün söylediği birkaç ifadeyi kötü niyetli sosyal medyada paylaşan arkadaşların yanlış yaptığını düşünüyorum.

"BÖYLE BİR DURUM YOK"

Böyle bir durumumuz olmadığı gibi bunu da anlamlandıramıyoruz. Özellikle şunu ifade etmek istiyorum ki sağlık hizmetlerini en iyi şekilde sosyal amaçlı bütün Türkiye Cumhuriyeti'ndeki vatandaşlarımıza, onun yanında misafirlerimize, hatta sağlık turizmi kapsamında dünyanın herhangi bir ülkesinden gelip sağlık hizmeti almaya çalışan insanlarımıza da sunmakla mükellefiz ve en iyisini yapıyoruz. Daha da iyisini yapacağız. O nedenle özellikle koronavirüs salgınında sağlık sistemimizin, sağlık çalışanlarımızın, sağlık altyapımızın ne kadar iyi olduğunu bütün dünya gördü."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İşin aslı farklı çıktı! ''Suriyelilere özel hastane'' söylentisi ortalığı karıştırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Yaşar Koldemir:
    iyide o gün neden söylenmiş, ne özelliği var suriyelilerin 115 9 Yanıtla
    Ramazan Katırcı:
    Onlar olmasa Konyalı cifcilrrin ektiği mahsulleri kim kaldiracak. En büyük özellik artık nekadar Suriyeli varsa 5-6 önce düşünülmüş, Şimdi konyayi düşünemiyorum Allah o yüzden mahsulü çok verip piyasayı ucuzlattı. 1 9
  • Mehmet Yılmaz:
    suriyelileri esed bile kabul etmiyor biz onlar için ölüyoruz gerçek bu 96 13 Yanıtla
  • Erol MARASLI:
    Az bile hatta onlara seçilme hakkıda verilsin.kanla canla kurulan bu Türk yurdunu kendi vatanını korumayıp kaçan ülkemizde gününü gün eden sözde ensar denilen kişiler yönetsin.NEREDEN NEREYEEEEEEEE 84 4 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Bu akp nin emirerleri her şeyi yalanlıyor.Sonradan da gerçek olduğu çıkıyor ortaya,maalesef... 72 9 Yanıtla
  • Çengelköylü:
    SAĞLIK OCAKLARINDA ÇALIŞAN DOKTORLAR YAŞLI EMEKLİ HASTALARI SAAT 16 SİSTEM KAPALI DİYEREK DIŞARI ÇIKMALARINI İSTİYORLAR ÇIKMAYAN HASTALARI POLİS ÇAĞIRMAKLA TEHDİT EDEN DOKTORLARI Bİ DENETLEYİN ÜMRANİYE 5 NOLU SAĞLIK OCAĞI YÜZLERCE ŞİKAYET VAR 53 4 Yanıtla
  • Çengelköylü:
    SURİYELİLERE HER TÜRLÜ OLANAK SAĞLANIYOR EMEKLİ YAŞLI HASTALAR SAĞLIK OCAKLARINDAN KOVULUYOR SAĞLIK OCAKLARINDA ÇALIŞAN DOKTORLARIN ÇOĞUNUN ALTINDA SON MODEL SUV LAR VAR ARAYAN YOK DENETLEYEN YOK MAAŞ TIKIR TIKIR HESAPLARINA YATIYOR 49 6 Yanıtla
  • Osman Gökalp:
    Oy uğruna toprak satacağınıza karınızı satın daha iyi 23 6 Yanıtla
  • Ali Akkaya:
    nedendse hep devlet suclu ev yada dukkan verenlerinde onlardan farki yok 17 6 Yanıtla
    ayhan kından:
    Devlet suclu degil hukumet duclu O son cumlen dogru iki krs gazla veriyorlar diye kiraya veriyorlar 5 2
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