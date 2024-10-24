TUSAŞ'a Terör Saldırısı: Yaralıların Durumu Gelişiyor

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında yaralananlardan birinin durumunun orta ağır seyrettiğini belirterek, "Tüm gayretimiz, yaralılarımızın en kısa sürede sağlıklarına kavuşarak taburcu olmaları yönündedir." ifadelerini kullandı.

Bakan Memişoğlu, saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, milli savunma sanayinin güzide kuruluşlarından TUSAŞ'ın yerleşkesine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını bir kez daha lanetlediğini belirtti.

Şehitlere Allah'tan rahmet, acılı yakınlarına ve aziz millete başsağlığı dileyen Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Menfur saldırıda yaralanan vatandaşlarımızın tedavileri devam ediyor. Bir kahramanımızın durumu halen orta ağır seyrediyor. Tüm gayretimiz, yaralılarımızın en kısa sürede sağlıklarına kavuşarak taburcu olmaları yönündedir. Biz büyük bir devlet ve büyük bir milletiz. Bu acı günleri millet olarak birbirimize kenetlenerek atlatacağız."

Bakanlık, halihazırda terör saldırısında yaralanan 22 kişiden 8'inin taburcu edildiğini, 14'ünün tedavilerinin hastanelerde devam ettiğini açıklamıştı.