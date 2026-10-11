Sağlık Bakanı Memişoğlu sigara bırakmada ilaç ve danışmanlık ücretsiz dedi

DUYGU YENER-DİLHAN TÜRKER YILDIZ- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, nikotin bağımlılığı sona erdiğinde beyindeki nikotin reseptörlerinin üç günde kapanmaya başladığını bildirdi.

Anadolu Ajansının (AA) "Bir Nefes Bin Zehir" başlıklı dosyası kapsamında son haberinde tütünle mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Memişoğlu, tütün kullanımının toplum sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkati çekti.

Tütünle mücadelenin yalnızca sağlık hizmetleriyle yürütülemeyeceğini, toplumun da bu mücadelenin aktif bir parçası olması gerektiğini ifade eden Memişoğlu, özellikle gençlerden destek istedi.

Memişoğlu, "Lütfen bize yardımcı olsunlar, büyüklerine sigarayı bıraktırsınlar. Kendileri sakın bu puff denen, elektronik sigara denen, yok şöyle özelliği varmış şöyle özelliği yokmuş, bunlarla lütfen muhatap olmasınlar." dedi.

"Toplum bizden sağlık talep etsin"

Türkiye'deki ölüm nedenlerinin yüzde 60'tan fazlasının akciğer kanseri, gırtlak kanseri, kalp krizi, damar sertliği ve inme gibi hastalıklarla ilişkili olduğunu belirten Memişoğlu, sigara kullanımının bu hastalıklar için önemli risk faktörlerinden biri olduğunun altını çizdi.

Türkiye'nin akciğer kanseri görülme sıklığı bakımından dünyada ikinci sırada yer aldığına dikkati çeken Memişoğlu, erkeklerin yüzde 46'sının sigara kullandığını belirtti.

Sigara içenlerin önemli bir bölümünün sigarayı bırakmak istediğini aktaran Memişoğlu, Yeşilay'ın son çalışmasına göre bu oranın yüzde 80'in üzerinde olduğunu aktardı.

Memişoğlu, sigara bırakmak isteyenlere ücretsiz ilaç ve danışmanlık desteği sunulduğunu belirterek, "İlaç bedava. Hekim bedava. Gel, motive edelim seni diyoruz. İste, bizden sana her türlü desteği verelim diyoruz." ifadelerini kullandı.

Sigaranın hastalık ortaya çıktıktan sonra değil, mümkün olduğunca erken bırakılması gerektiğini vurgulayan Memişoğlu, "Lütfen sigarayı bırakın. Zamanında bırakın. Hastalandıktan sonra bırakmanın bir anlamı yok. Eyvahın bir anlamı yok. Lütfen, akciğerleriniz, dişleriniz siyah olacak şekilde, cildiniz kararmış şekilde dolaşmayın." diye konuştu.

"Geçen yıl 8 milyar paket sigara satıldı"

Memişoğlu, tütün kullanımına karşı yürütülen mücadelenin "iyilik ve kötülük" arasında verilen bir mücadele olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Biz bir iyilik tarafıyız. Medeniyet olarak da iyilik tarafıyız. Sağlıkçı olarak da insanlara iyilik etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Geçen yıl Türkiye'de 8 milyar paket sigara satıldığını ifade eden Memişoğlu, tütün ürünlerinin oluşturduğu ekonomik büyüklüğe dikkati çekti.

Toplumda sigaraya ilişkin çeşitli yanlış algıların oluşturulduğunu belirten Memişoğlu, "Sigara, ince, slim, kokuyor. Yok içinde nane var. Yok, elektronik bir şey yapmaz. Sen sigara içersen adam olursun, görünürsen güzel olur. Hayır, sigara kanser yapar. İyilik tarafı olarak, diyoruz ki bırakın sigarayı. Kanser oluyorsunuz. Ölüyorsunuz. O, 25-30 milyarı kazanan insanların umurunda değil ama bizim umurumuzda. Lütfen, iyilik diyor ki iyi olun." ifadelerini kullandı.

Memişoğlu, sigaranın kanserin yanı sıra kalp krizi, inme ve beyin kanaması gibi ciddi sağlık sorunlarıyla da ilişkili olduğunu vurgulayarak, vatandaşlara "kendinize iyilik yapın" çağrısında bulundu.

"Elektronik sigara üç kat daha zararlı"

Elektronik sigaranın daha az zararlı olduğu yönündeki algının da gerçeği yansıtmadığını belirten Memişoğlu, "Yok işte slim sigara işte bayanlar içtiği zaman çok şıkmış falan, filan. Bu nedir? O sizi teşvik ediyor. Yok, elektronik sigara çok zararlı değilmiş. Üç kat daha zararlı." dedi.

Memişoğlu, özellikle gençlerin sigara ve elektronik sigara kullanımını özendiren mesajlara karşı dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Biz toplumumuzun sağlıklı olması için uğraşırken maalesef özellikle gençlerle bayanlar da bu aldatıcı, teşvik edici propagandalara karşı insanlarımız buna inanıyor. Lütfen, bir Sağlık Bakanı olarak sadece değil bir insan olarak söylüyorum. Sigara içmenin hiçbir faydası yok. Lütfen, sigaradan uzak durun. Kokudan uzak durun. Kanserden uzak durun. Kalp krizinden, inme hastalıklarından, beyin kanamasından uzak durun diyoruz. Bunu da yaparken gelin beraber yapalım."

"Beyindeki nikotin reseptörleri üç günde kapanmaya başlıyor"

Memişoğlu, sigara bırakmak isteyenlere ücretsiz ilaç ve danışmanlık verildiğini tekrarlayarak, tedavide ilaç desteğinin önemine değindi.

Nikotin bağımlılığının yanı sıra sigara kullanımının psikolojik boyutunun da bulunduğunu ifade eden Memişoğlu, bırakma sürecinde kişinin kararlılığının önem taşıdığını söyledi.

Memişoğlu, sigara bırakma konusunda başarısız olunması halinde yeniden denemekten vazgeçilmemesi gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bir sigaranın nikotinin vücutta kalma süreci 3 gün. 72 saat içinde vücut nikotini atıyor. Bundan sonra kimyasal bağımlılık değil artık ne kalıyor, psikolojik bağımlılık. Psikolojik bağımlılığı insanoğlu yönetebilir. Biz yönetmek için ilaç veriyoruz. Burada şöyle bir sorunumuz var. O beyindeki nikotin reseptörleri, üç gün sonra yavaş yavaş kapanmaya başlıyor. Aynı ayçiçeği gibi. Güneşi gören ay çiçeği nasıl açılır, güneş olmayınca kapanırsa bu nikotini üç günden sonra almadığı zaman bu ilaçlarla beraber biz ayçiçeği dediğim gibi olan nikotin algaçlarını beyinde kapatıyoruz. Böylece insanların sigarayı bırakmayla ilgili o psikolojik bağımlılığı yönetmeyle ilgili daha güçlü hale getiriyoruz."

Sigara bırakma konusunda başarısız olunması halinde kişinin yeniden denemekten vazgeçmemesi gerektiğini ifade eden Memişoğlu, "Diyelim ki bir sene bıraktınız, üç ay bıraktınız, 6 ay bıraktınız. Bir sigara bile içerseniz, bir tütün mamulü kullanırsanız o kabak çiçeği gibi açılır. Siz artık psikolojik olarak yönetemezsiniz. Onun için diyoruz ki sigarayı bırakın. Bıraktıktan sonra bir tane içmeyin ve bırakmayı da bırakmayın. Devam edin o gün bırakamazsanız iki gün sonra bırakırsınız." diye konuştu.