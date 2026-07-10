Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının 6'ncı yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.
Memişoğlu, NSosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliğiyle tam 6 yıl önce bugün, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi aslına ve ezanına kavuştu. Fethin bu şanlı emanetinin kubbelerinde dualarımızın, minarelerinde ezanlarımızın ilelebet yankılanmasını yüce Rabbimden niyaz ediyorum."
Son Dakika › Güncel › Bakan Memişoğlu'ndan Ayasofya'nın 6. yıl dönümü paylaşımı - Son Dakika
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