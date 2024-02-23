Bakan Koca, yan dal uzmanları için sözleşmeli pozisyonlar açılacağını duyurdu

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara ve İstanbul hariç tüm illerde yan dal uzmanı hekimler için 4924 sayılı Kanuna tabi, sözleşmeli pozisyonlar açılacağını bildirdi.

YAN DAL UZMANI HEKİMLER İÇİN YENİ POZİSYONLAR AÇILACAK

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yan dal uzmanlarının ek ödeme tavanında artış sağlayan yasal düzenlemenin önceki gün Meclis'te kabul edildiğini anımsatarak, "Yeni bir gelişmeyi daha duyurmak istiyorum: Ankara ve İstanbul hariç tüm illerimizde yan dal uzmanı hekimlerimiz için 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli pozisyonlar açılacak. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI 27 BİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Öte yandan geçtiğimiz günlerde de Sağlık Bakanlığı'nın 27 bin sözleşmeli personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Başvuruların, 21 Şubat- 28 Şubat 2024 tarihlerinde, tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapılabileceği aktarılmıştı.