Sağlık Bakanlığı 16,1 milyon kişiye kanser taraması yaptı, 36 bin kişiye tanı konuldu - Son Dakika
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Sağlık Bakanlığı 16,1 milyon kişiye kanser taraması yaptı, 36 bin kişiye tanı konuldu

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelinde 16,1 milyon kişiye kanser taraması yapıldığını ve tetkikler sonucu 36 bin kişiye kanser tanısı konulduğunu açıkladı. Taramalar KETEM ve mobil araçlarla ücretsiz yürütülürken, Bakan Kemal Memişoğlu vatandaşları erken teşhis için KETEM'lere davet etti.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelinde 16,1 milyon kişiye kanser taraması yapıldığını ve tetkikler sonucu 36 bin kişiye kanser tanısı konulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Halk Sağlığı Haftası'nın yedinci gün teması "Kanserde Erken Teşhis Hayat Kurtarır" olarak belirlendi.

Türkiye'de bugüne kadar 16,1 milyon kişiye kanser taraması yapılarak test sonuçları riskli bulunan kişiler ileri tetkikler için üst basamak sağlık kuruluşlarına yönlendirildi.

Tetkikler sonucu 36 bin kişiye kanser tanısı konuldu. Mobil kanser tarama araçlarıyla da 515 binden fazla tarama hizmeti sunuldu.

Kanser tarama ve farkındalık hizmetlerinin yürütüldüğü KETEM'lerde, erken tanı ve tarama programları uygulanıyor.

Toplumda kanser farkındalığının artırılmasına yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetleri de sunuluyor.

Türkiye'de Sağlıklı Hayat Merkezleri bünyesinde faaliyet gösteren 428 KETEM birimi ve 58 mobil KETEM tarama aracı olmak üzere 486 KETEM bulunuyor.

Bu merkezlerde yalnızca tarama değil, kanserden korunmaya yönelik eğitimler de verilerek, toplumda farkındalığın artırılması hedefleniyor.

Kanser taramaları ücretsiz yapılıyor

Türkiye'de meme kanseri, kolorektal kanser (kalın bağırsak kanseri) ve serviks kanseri (rahim ağzı kanseri) için ücretsiz tarama programları yürütülüyor. Sağlık Bakanlığı, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM), Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM), Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) aracılığıyla bu taramaları ücretsiz olarak sunuyor.

Taramalara ayrıca mobil KETEM tarama araçlarıyla da ulaşılabiliyor.

Türkiye'de sık görülen, erken teşhisle tedavi edilebilen ve önlenebilen kanser türleri için tarama programları yürütülüyor.

Belirli yaş ve cinsiyet gruplarına yönelik testler uygulanarak kanserin erken dönemde tespit edilmesi hedefleniyor.

"Kendiniz ve sevdikleriniz için KETEM'lere davetlisiniz"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Sağlıklı beslenme, tütünsüz yaşam ve düzenli fiziksel aktiviteyi hayatımızın merkezine koyarken ücretsiz taramalarımızı da ihmal etmeyelim. Kendiniz ve sevdikleriniz için KETEM'lere davetlisiniz."

Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, Kemal Memişoğlu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağlık Bakanlığı 16,1 milyon kişiye kanser taraması yaptı, 36 bin kişiye tanı konuldu - Son Dakika

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