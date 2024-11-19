Sağlık Bakanlığı Bütçe Görüşmeleri Sırasında Kritik Sorular

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(TBMM) - Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sağlık Bakanlığı bütçe görüşmeleri devam ediyor. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Sağlık Bakanlığı olarak, taklit ve tağşiş ile ortaya çıkan ürünlerin insan sağlığı üzerindeki etkileri konusunda bir araştırma yaptınız mı? Son iki yılda gıda zehirlenmesi nedeniyle hastanelere başvuran kişi sayısı kaçtır? Ölümlü vaka var mıdır? Azami pestisit kalıntı limitlerini aşan ürünlerle ilgili, insan sağlığına etkileri yönünde bir araştırma ve inceleme bakanlığınız tarafından yapılmakta mıdır" diye sordu.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sağlık Bakanlığı bütçe görüşmeleri devam ediyor. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, konuşmasında şunları söyledi:

"Fırında, restoranda, otelde, lokantada, yemek fabrikasında ve ambalajlı gıda üretimi yapılan tesislerde çalışanların sağlık durumları hepimizi doğrudan etkilemektedir. Son yıllarda ülkemizde göçle gelen veya mülteci olan kişilerin gıda sektöründe yoğun bir şekilde çalıştıkları, mutfakta, fırında ve garson olarak görev aldıkları görülmektedir. Bulaşıcı hastalık riski dikkate alındığında, farklı yollarla insandan insana geçebilecek hastalıkların varlığı göz önünde bulundurularak portör muayenesi ve akciğer filmi uygulamasına yeniden dönülmesi düşünülmekte midir? Üç ayda bir yapılan bu denetimlere dönüş yönünde bir planınız var mıdır?

"Hangi iş kollarında meslek hastalıklarında artış yaşanmaktadır?"

Sağlık Bakanlığı olarak, taklit ve tağşiş ile ortaya çıkan ürünlerin insan sağlığı üzerindeki etkileri konusunda bir araştırma yaptınız mı? Son iki yılda gıda zehirlenmesi nedeniyle hastanelere başvuran kişi sayısı kaçtır? Ölümlü vaka var mıdır? Azami pestisit kalıntı limitlerini aşan ürünlerle ilgili, insan sağlığına etkileri yönünde bir araştırma ve inceleme bakanlığınız tarafından yapılmakta mıdır? GDO'lu yemlerle beslenen hayvanların kesim sonrası insanlar tarafından tüketilmesinin insan sağlığı üzerindeki etkileri konusunda bilimsel bir araştırma yapılmış mıdır? 2023 ve 2024 yıllarında meslek hastalığı tanısıyla hastanelere başvuran kişi sayısı kaçtır? Hangi iş kollarında meslek hastalıklarında artış yaşanmaktadır?

"Niğde'de bu hastanenin temeli ne zaman atılacak ve inşaatına ne zaman başlanacak?"

Niğde'de sağlık yönünden ciddi sorunlar ve sıkıntılar vardır. Randevu sisteminin aksaklıkları ve doktor yetersizliği söz konusudur. Ayrıca Bor ilçemizde 2010 yılında hizmete açılan Bor Fizik Tedavi Merkezi, 6 Şubat depremlerinden sonra boşaltılarak yıkılmıştır. 2022 yılından sonra burada bazı çalışmalar yapılmış, alan belirlenmiş, fizik tedavi merkezi için çukur açılmış ve seçimden önce temel atılacak izlenimi verilmiştir. Ancak bugün temel dahi atılmamıştır. Şubat 2025'te açılacağı söylenen hastanenin inşaatı henüz başlamamıştır. Bu durum hastaları mağdur etmektedir. Niğde için önemli bir sağlık yatırımı olan bu hastanenin temeli ne zaman atılacak ve inşaatına ne zaman başlanacaktır? Ülke genelinde, hastanelerde çalışan taşeron işçilerin kadro beklentisi devam etmektedir. Atanmayan sağlık personeliyle ilgili 2025 yılı için bir takvim hazırlanmış mıdır? Ne kadar alım yapılacaktır?"