Sağlık Bakanlığı: "Hastaneler, Hastalarımızın Derdine Derman Olmaya Çalışan Güzide Kurumlarımızdır" - Son Dakika
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Sağlık Bakanlığı: "Hastaneler, Hastalarımızın Derdine Derman Olmaya Çalışan Güzide Kurumlarımızdır"

Sağlık Bakanlığı, Erciş Devlet Hastanesi önündeki silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, ”Hastaneler, vatandaşlarımıza şifa dağıtan, hastalarımızın derdine derman olmaya çalışan güzide kurumlarımızdır. Sağlık kurumlarımızda bu tür hadiselerin yaşanmasını hiçbir şekilde kabul etmiyoruz” ifadesi kullanıldı.

02.11.2024 20:17
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(ANKARA) - Sağlık Bakanlığı, Erciş Devlet Hastanesi önündeki silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Hastaneler, vatandaşlarımıza şifa dağıtan, hastalarımızın derdine derman olmaya çalışan güzide kurumlarımızdır. Sağlık kurumlarımızda bu tür hadiselerin yaşanmasını hiçbir şekilde kabul etmiyoruz" ifadesi kullanıldı.

Sağlık Bakanlığı, sosyal medya hesabından Van'ın Erciş ilçesindeki Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi önündeki silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Sağlık kurumlarında bu tür hadiselerin yaşanmasının kabul edilemez olduğu belirtilen  bakanlık açıklaması şu şekilde:

"Van Erciş Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde iki husumetli grup arasında meydana gelen hadise neticesinde 1 hasta yönlendirme personelimiz hayatını kaybetmiş; 1'i polis memuru olmak üzere 3 vatandaşımız yaralanmıştır. Hastaneler, vatandaşlarımıza şifa dağıtan, hastalarımızın derdine derman olmaya çalışan güzide kurumlarımızdır. Sağlık kurumlarımızda bu tür hadiselerin yaşanmasını hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Hayatını kaybeden hasta yönlendirme personelimiz Emrah Budak'a Yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Tedavisi hastanelerimizde devam etmekte olan yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Sağlık Bakanlığı: 'Hastaneler, Hastalarımızın Derdine Derman Olmaya Çalışan Güzide Kurumlarımızdır' - Son Dakika

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