Sağlık Bakanlığı Kalp Krizi İddialarını Yalanladı - Son Dakika
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Sağlık Bakanlığı Kalp Krizi İddialarını Yalanladı

Bakanlık, genç gruplardaki kalp krizi ölümlerinin artışıyla ilgili spekülasyonları reddetti.

19.02.2025 13:26
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(ANKARA) - Sağlık Bakanlığı, genç yaş gruplarında kalp krizine bağlı ölümlerde artış olduğu iddiasıyla ilgili "Resmi verilere dayanmayan spekülatif paylaşımlara itibar edilmemesi gerekmektedir. Vatandaşlarımızın güvenilir ve doğrulanmış bilgileri resmi kaynaklardan takip etmesi önem arz etmektedir. Toplum sağlığına yönelik hassas konularda bilimsel verilere dayalı değerlendirmelerin esas alınması gerekmektedir" açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanlığı, genç yaş gruplarında kalp krizine bağlı ölümlerin arttığına yönelik iddialara ilişkin açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan ölüm ve ölüm nedeni istatistikleri temel alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 15-24, 25-34 ve 35-44 yaş gruplarında 2011-2023 yılları arasında Akut Miyokard Enfarktüsü (kalp krizi) nedeniyle ölüm oranlarında belirgin bir değişiklik olmadığı tespit edildi.

Özellikle 45-54 yaş grubunda 2020-2021 yıllarında hafif bir artış gözlemlendiği belirtilirken, bu artışın 2017 yılı ve öncesindeki seviyelerden daha düşük olduğu ifade edildi. Ayrıca, 2022 ve 2023 yıllarında ise bu yaş grubunda kalp krizine bağlı ölümlerin son 10 yılın en düşük seviyesine gerilediği kaydedildi.

Genç yaş gruplarında kalp krizine bağlı ölümlerle ilgili resmi verilere dayanmayan spekülatif paylaşımlara itibar edilmemesi gerekmektedir. Vatandaşlarımızın güvenilir ve doğrulanmış bilgileri resmi kaynaklardan takip etmesi önem arz etmektedir. Toplum sağlığına yönelik hassas konularda bilimsel verilere dayalı değerlendirmelerin esas alınması gerekmektedir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Sağlık Bakanlığı Kalp Krizi İddialarını Yalanladı - Son Dakika

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