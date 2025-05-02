Sağlık Bakanlığı'na 15 bin 342 personel alımı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Sağlık Bakanlığına yapılacak 15 bin 342 sözleşmeli personel alımına yönelik teknik çalışmanın devam ettiğini belirterek, çalışmanın tamamlanmasıyla tercih sürecinin başlatılacağını bildirdi.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"KPSS sonuçlarına göre merkezi yerleştirme ile Sağlık Bakanlığına yapılacak 15 bin 342 sözleşmeli personel alımına yönelik teknik çalışma devam etmektedir. Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte tercih süreci başlatılacaktır. Başvurular 8 Mayıs'ta sona erecek."