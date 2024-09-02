Sağlık Bakanlığı'ndan Aşının Önemi ve Halk Sağlığı Haftası Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sağlık Bakanlığı'ndan Aşının Önemi ve Halk Sağlığı Haftası Mesajı

Sağlık Bakanlığı\'ndan Aşının Önemi ve Halk Sağlığı Haftası Mesajı

Sağlık Bakanlığı, aşı olmanın, kişinin hem kendine hem de topluma karşı sorumluluğu olduğunu bildirdi.

02.09.2024 19:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık Bakanlığı, aşı olmanın, kişinin hem kendine hem de topluma karşı sorumluluğu olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, her yıl 3- 9 Eylül tarihlerinde kutlanan "Halk Sağlığı Haftası"nın bu yılki ana temasının "Sağlığını erteleme, harekete geç" olduğu belirtildi.

Bu kapsamda, "Aşının gücüne inan, aşılan", "Farkında ol, taramanı yaptır, kanseri engelle", "Emzirmek annenin, anne sütü bebeğin sigortasıdır", "Ekranı değil, hayatı yaşa", "Her adımında aile hekimin yanında", "Alışkanlıklarımızı değiştiriyoruz, sağlıklı besleniyoruz" ve "Sağlıklı anneler, sağlıklı nesiller" konuları çerçevesinde bazı etkinlikler düzenleneceği aktarılan açıklamada, bununla toplumda farkındalık oluşturulmasının hedeflendiği kaydedildi.

Aşının, hastalığa yakalanmadan önce kişinin bağışıklık kazanmasını sağlamak amacıyla yapılan en etkili halk sağlığı müdahalelerinden biri olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Aşı, insanları hastalıklardan ve onun kötü sonuçlarından koruyabilmek için sağlam ve risk altındaki kişilere uygulanır. Aşılamayla özellikle bebeklerde ve çocuklarda bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkışı önlenebilir. Bu hastalıklardan kaynaklanan ölümlerin ve engelliliğin önüne geçilebilir. Aşılama her yıl milyonlarca insanın hayatını kurtaran en başarılı, etkili ve düşük maliyetli sağlık müdahalelerinden biridir. İnsanlık tarihinde büyük salgınlara ve ölümlere yol açan pek çok hastalık günümüzde aşının gücüyle ve aşılama çalışmalarının başarısıyla artık görülmemektedir. Örneğin, çiçek hastalığı 1977 yılından itibaren aşılama sayesinde tamamen yok edilmiş, hastalık etkeninin yok edilmesi üzerine 1987 yılında çiçek aşısı uygulamalarına ihtiyaç kalmadığından aşılama tüm dünyada durdurulmuştur."

Aşının, insana çok faydalı bir keşif olduğu vurgulanan açıklamada, "İnsan sağlığını korumanın en etkili yöntemlerinden biridir. Aşı sayesinde pek çok bulaşıcı hastalığı önlemek, hatta bazısını yeryüzünden silmek mümkündür." değerlendirmesi yer aldı.

"13 hastalığa karşı aşı bulunuyor"

Aşının prensibinin "hastalık etkeninin, hastalık yapıcı özelliğinden arındırılmış bir halde vücuda verilip bağışıklık sisteminin uyarılması" olduğu ifade edilen açıklamada, vücudun daha sonra o mikropla tekrar karşılaştığında bağışıklık sistemini tanıyıp savaştığı belirtildi.

Aşının en önemli faydalarından birinin toplum bağışıklığına etkisi olduğu vurgulanan açıklamada, Türkiye'de bağışıklama çalışmalarının "Genişletilmiş Bağışıklama Programı" adı altında sürdürüldüğü, Sağlık Bakanlığı Ulusal Çocukluk Dönemi Aşı Takvimi'nde 13 hastalığa karşı aşının yer aldığı aktarıldı.

Açıklamada, aşılama takvimini tamamlayan çocuğun difteri, boğmaca, tetanos, çocuk felci, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, suçiçeği ile aşıyla önlenebilen hastalıklarla oluşan karaciğer iltihabı, karaciğer yetmezliği, siroz ve karaciğer kanserinden, yaygın verem hastalığından, menenjitten, zatürreden, orta kulak iltihabından ve tüm bu hastalıklar sonucu oluşabilecek ölüm ve engellilikten korunduğunun altı çizildi.

Türkiye'de uygulanmakta olan bebeklik ve çocukluk dönemi aşı takviminin, Bağışıklama Bilimsel Danışma Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda ve dünyadaki bilimsel gelişmeler takip edilerek oluşturulduğu kaydedilen açıklamada, son yıllarda tüm dünyada erişkin bağışıklamasının en az çocukların aşılanması kadar önemsendiği, erişkinlerde hastalık ve ölümle sonuçlanabilecek birçok hastalığın aşıyla önlenebildiği belirtildi.

"Aşıların önemli bir bölümü ücretsiz"

Türkiye'de ulaşılan yüksek aşılama oranları ile önlenebilir hastalıklarda önemli düşüşler sağlandığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizde uygulanan aşılar, Dünya Sağlık Teşkilatı (DST) tarafından onaylanan İyi Üretim Prosedürleri kurallarına uygun üretilmiş ve uluslararası referans laboratuvarlarında test edilmiş aşılardır. Ayrıca, aşılar teslim alınıp kullanıma sunulmadan önce ulusal referans laboratuvarlarımızda da test edilerek uygunluğu kanıtlanmaktadır. Aşılama çalışmalarının başarısında, üretim aşamasından başlayıp uygulanacak kişiye ulaştırılana kadar aşıları muhafaza etmenin etkisi de büyüktür. Aşılar ülkemizde tüm aşamalarda elektronik takip sistemi olan 'Aşı Takip Sistemi' ile takip edilmekte, uygun ısı aralığında korunmaktadır. Aşı buzdolapları ve soğuk hava depolarının ısıları da elektronik ortamda anlık olarak takip edilmekte ve soğuk zincir kırılmaları engellenmektedir."

Aşı uygulamalarının Aile Sağlığı Merkezleri, Toplum Sağlığı Merkezleri, Sağlıklı Hayat Merkezleri, Göç Sağlığı Merkezleri, Seyahat Sağlığı Merkezleri ve hastanelerde yapıldığı belirtilen açıklamada, Ulusal Çocukluk Dönemi Aşı Takvimi'nde yer alan aşılar ile risk gruplarındaki kişilere yönelik aşıların önemli bölümünün Sağlık Bakanlığı sağlık tesislerinde ücretsiz olarak uygulandığı bilgisine yer verildi.

Toplumda bir hastalığa karşı ne kadar çok kişi aşı olmuşsa, o hastalığın görülme olasılığı, ölümler ve engellilik durumları ile hastalıkla mücadelede harcanan paranın o kadar azalacağına işaret edilen açıklamada, "Aşı olmak, kişinin hem kendine hem de topluma karşı sorumluluğudur. Aşılama her çocuk ve yetişkin için yaşamsaldır, herkesin sağlıklı yaşama hakkı vardır." değerlendirmesi yer aldı.

Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, Güncel, Aşı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağlık Bakanlığı'ndan Aşının Önemi ve Halk Sağlığı Haftası Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:14 Narin Güran’ın Amcası Tutuklandı, Avukatından Kamuoyu Baskısına İtiraz Narin Güran'ın Amcası Tutuklandı, Avukatından Kamuoyu Baskısına İtiraz
18:45 İzmir’de ABD askerinin başına çuval geçirdiler: 15 kişi gözaltında İzmir'de ABD askerinin başına çuval geçirdiler: 15 kişi gözaltında
18:38 Kayıp Narin Olayında Yeni Gelişme: Amca Salim Güran Tutuklandı Kayıp Narin Olayında Yeni Gelişme: Amca Salim Güran Tutuklandı
18:25 Kadıköy’de Yargıtay Savcısına Saldırı: İki Şüpheli Tutuklandı Kadıköy'de Yargıtay Savcısına Saldırı: İki Şüpheli Tutuklandı
17:50 13 gündür kayıp olan Narin’in amcası tutuklandı 13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklandı
10:52 8 aylık ayrılık yaradı Torreira ve Devrim Özkan ayna karşısında aşka geldi 8 aylık ayrılık yaradı! Torreira ve Devrim Özkan ayna karşısında aşka geldi
10:45 Ben Affleck’e boşanma davası açan Jennifer Lopez, gittiği alışveriş merkezinde dans etti Ben Affleck'e boşanma davası açan Jennifer Lopez, gittiği alışveriş merkezinde dans etti
10:08 TÜİK, Türkiye Ekonomisinin 2. Çeyrek Büyüme Rakamlarını Açıkladı TÜİK, Türkiye Ekonomisinin 2. Çeyrek Büyüme Rakamlarını Açıkladı
09:54 Hindistan’da Şiddetli Yağışlar: 20 Kişi Hayatını Kaybetti Hindistan'da Şiddetli Yağışlar: 20 Kişi Hayatını Kaybetti
09:52 Bu acının tarifi yok Ahu Tuğba’nın kızı, annesini ölü bulduğu anları anlattı Bu acının tarifi yok! Ahu Tuğba'nın kızı, annesini ölü bulduğu anları anlattı
09:48 Immobile-Manaj pozisyonunu canlandıran Ahmet Çakar, Ertem Şener’e tokat attı Immobile-Manaj pozisyonunu canlandıran Ahmet Çakar, Ertem Şener'e tokat attı
09:47 AK Partili ismin çıkışı milyonları heyecanlandırdı Emekli maaşları için yeni sistem önerisi AK Partili ismin çıkışı milyonları heyecanlandırdı! Emekli maaşları için yeni sistem önerisi
09:47 Bursa’da iskele ile gemi arasındaki boşluğu fark edemeyen çocuk denize düştü Bursa'da iskele ile gemi arasındaki boşluğu fark edemeyen çocuk denize düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2024 20:35:46. #1.12#
SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı'ndan Aşının Önemi ve Halk Sağlığı Haftası Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement