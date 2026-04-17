Sağlık Bakanlığı'ndan Gülistan Doku Soruşturması Açıklaması

Sağlık Bakanlığı, Gülistan Doku soruşturması kapsamında hastane kayıtlarının silindiği iddiaları üzerine, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını ve müfettiş görevlendirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, " Tunceli'de bahse konu olaya ilişkin Bakanlığımızca soruşturma başlatılmış, konuyla ilgili müfettiş görevlendirilmiştir." ifadesi kullanıldı.
